Atlético-MG confirma despedida de Victor em jogo com a URT neste domingo

O Atlético-MG confirmou que a partida contra a URT, neste domingo, será a última do goleiro Victor com a camisa atleticana. O clube prepara uma série de homenagens ao jogador que ganhou apelido de santo depois de grandes atuações na conquista da Copa Libertadores, em 2013.

"São" Victor tem 38 anos. Nascido no interior paulista, iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. Depois, se transferiu para o Paulista de Jundiaí, onde conquistou sob o comando de Vagner Mancini, o título da Copa do Brasil de 2005. Antes, em 2002, teve uma breve passagem pelo Ituano, que venceu o Campeonato Paulista daquele ano.

Seu primeiro clube grande na carreira foi o Grêmio, onde chegou em 2008 e teve suas primeiras convocações para a seleção brasileira. Em 2009, disputou jogos das Eliminatórias e a Copa das Confederações, sob o comando de Dunga. O goleiro, porém, acabou ficando de fora da lista final para a Copa de 2010, disputada na África do Sul. Mais tarde, voltou a ser chamado para amistosos por Mano Menezes. Em 2014, chegou ao auge: foi convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo, sediada no Brasil.

Ainda na equipe gremista, Victor conquistou um único título, o Campeonato Gaúcho de 2010. Em junho de 2012, acertou sua transferência para o Atlético-MG. No clube mineiro, virou ídolo e acumulou diversos títulos. Foram quatro campeonatos mineiros (2013, 2015, 2017 e 2020) e a inédita Copa do Brasil em 2014, sobre o rival Cruzeiro. E ainda teve a Copa Libertadores, onde fez defesas impressionantes que ajudaram a equipe a chegar ao título. Jogos contra Tijuana, do México, e Newell's Old Boys, da Argentina, foram marcantes para o goleiro e a torcida atleticana. O goleiro também conquistou a Recopa Sul-Americana de 2014, disputada contra o argentino Lanús.

Por meio de seu site oficial, o Atlético-MG confirmou a despedida de Victor dos gramados. O goleiro não poderá contar com o apoio da torcida, uma vez que as restrições devido à pandemia de covid-19 impedem o ingresso de torcedores aos estádios. "O Atlético prestará homenagem ao goleiro Victor, carinhosamente chamado de São Victor. A partida marcará a despedida do goleiro, que se tornou um dos maiores ídolos do Clube em todos os tempos", diz a nota publicada pelo clube.

Neste domingo, Victor completa 424 jogos com o uniforme do Atlético-MG. A bola rola às 18h15, no Mineirão, um dos palcos preferidos do goleiro. O jogo contra a URT é válido pela 1.ª rodada do Campeonato Mineiro de 2021.