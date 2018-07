Atlético-MG confirma empréstimo de três 'encostados' O Atlético-MG confirmou nesta quinta-feira o empréstimo do meia Giovanni Augusto para o Criciúma. O jogador de 22 anos estava encostado no clube mineiro, uma vez que voltou de empréstimo junto ao Grêmio Barueri, no fim do ano passado, e não estava nos planos do técnico Cuca para esta temporada.