Atlético-MG confirma jogo contra Santa Fe no Independência

Sem acordo com a Minas Arena, consórcio que administra o Mineirão, a diretoria do Atlético Mineiro manteve a partida contra o Independiente Santa Fe para o Estádio Independência, também na capital mineira, no dia 9 de abril, pela Copa Libertadores. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, prazo final imposto pela Conmebol.

O clube revelou o interesse em mandar o jogo no Mineirão após a vitória sobre o próprio Santa Fe, no dia 18, em Bogotá. A maior capacidade do estádio, que atualmente recebe as partidas do arquirrival Cruzeiro, foi o principal motivo que levou os dirigentes do Atlético a cogitar a mudança. A negociação com a Minas Arena, contudo, se estendeu e o presidente Daniel Nepomuceno decidiu manter a partida no Independência.

Até agora, o Atlético só mandou cinco jogos no novo Mineirão, reformado para a Copa do Mundo. Fez lá, por força do regulamento, as finais da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, ganhando dois títulos. Também as partidas contra Flamengo e Corinthians, pela Copa do Brasil do ano passado, foram no Mineirão, com duas vitórias épicas do Atlético, que viria a ser campeão no estádio, mas como visitante.

No novo duelo contra o Santa Fe, o Atlético espera repetir a vitória em Bogotá que deu novo fôlego ao time na Libertadores. A equipe brasileira ocupa a quarta e última colocação do Grupo 1, com apenas três pontos. O Atlas, em terceiro, tem a mesma pontuação. A liderança é dividida entre Colo Colo e o próprio Santa Fe, ambos com seis pontos.

TREINO

O elenco atleticano se reapresentou nesta segunda-feira após a vitória por 3 a 0 sobre o Villa Nova, domingo, pelo Campeonato Mineiro. Os titulares no domingo fizeram apenas trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas disputaram coletivo com participação da base. O grupo volta aos trabalhos na tarde desta quarta, em preparação para o duelo com o Boa Esporte Clube, domingo, pelo Estadual.