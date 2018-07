Atlético-MG confirma lesão muscular e volante Adilson vira desfalque

O Atlético-MG terá mais um desfalque para as próximas partidas da temporada. Nesta segunda-feira, o clube alvinegro confirmou que o volante Adilson sofreu uma lesão muscular no confronto do último domingo, contra a Ponte Preta, e por isso ficará afastado por tempo indeterminado.

De acordo com a assessoria do Atlético-MG, Adilson teve uma "leve contusão" na região posterior da coxa direita e já iniciou tratamento. O clube não divulgou a previsão de afastamento, mas é certo que o jogador não terá condições de encarar o Paraná nesta quarta-feira, no Independência, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Trata-se de mais um problema para o técnico Roger Machado resolver no meio de campo da equipe. Isso porque a partir da semana que vem, ele também não poderá contar com seus dois meias estrangeiros, Juan Cazares e Rómulo Otero, convocados para amistosos das seleções equatoriana e venezuelana, respectivamente.

Nesta segunda-feira, Roger também não pôde contar com o meia Maicosuel, justamente o responsável por substituir Adilson no domingo. O jogador foi poupado, ficou apenas na academia e não participou do coletivo realizado pelos atletas que não foram titulares contra a Ponte Preta.