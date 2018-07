Atlético-MG confirma patrocínio master e fecha outras parcerias

O Atlético Mineiro anunciou oficialmente nesta terça-feira que acertou acordo com a MRV Engenharia, construtora que será a patrocinadora master do clube para 2015 e irá ocupar o lugar na parte nobre da camisa do time em substituição ao banco BMG, que anteriormente era o principal parceiro do time.

O clube de Belo Horizonte também confirmou nesta terça que selou acordo com outras duas empresas, a Vilma Alimentos, que exibirá seu nome nos ombros do uniforme atleticano, e a Cemil, que estará estampada no omoplata da camisa.

Estes últimos dois acordos firmados têm previsão de duração de um ano, sendo que em 2015 o time voltará a ficar em grande evidência ao disputar mais uma edição da Copa Libertadores. A equipe assegurou classificação à competição continental ao conquistar o inédito título da Copa do Brasil em 2014.

O Atlético não informou os valores dos acordos firmados com estas empresas, mas é certo que a MRV Engenharia ampliou o seu apoio ao clube, no qual antes estampava o seu nome apenas na manga da camisa de jogo e de treino. Em setembro, a construtora já havia renovado contrato por mais três anos com os atleticanos.

"O contrato de patrocínio master reflete nossa intenção de contribuir fortemente para o crescimento do clube", disse o diretor de marketing e comercial da MRV, Rodrigo Resende, na nota oficial que oficializou o novo acordo firmado com o Atlético.