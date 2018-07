Atlético-MG confirma que Guilherme sofreu estiramento

Por estar lesionado, Guilherme sequer viajou para a capital gaúcha e segue realizando tratamento na Cidade do Galo. O clube, porém, não estabeleceu um prazo para o retorno do jogador aos gramados.

Guilherme já vinha fazendo tratamento desde a última sexta-feira, depois de ter reclamado de dores na coxa, e agora ele amarga a confirmação de sua quarta lesão muscular sofrida apenas nesta temporada. Antes desta última, iniciou o ano já com um problema na panturrilha esquerda ocorrido durante a pré-temporada. Depois, teve lesão na coxa esquerda nas oitavas de final da Libertadores e depois na decisão da competição continental, contra o Olimpia, do Paraguai.

Após a vitória sobre os gremistas, o elenco atleticano seguirá, no final da tarde desta segunda-feira, direto de Porto Alegre para capital paulista, onde o time mineiro enfrentará o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h50, no Morumbi, pela 22.ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores que não iniciaram a partida diante do Grêmio no domingo realizaram um treinamento físico na manhã desta segunda-feira no complexo esportivo da Ulbra, em Canoas (RS), visando o duelo desta quarta diante dos são-paulinos.