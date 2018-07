Atlético-MG confirma sua força máxima para o duelo contra o Boa pelo Mineiro O Atlético-MG realizou na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, o último treino antes do jogo contra o Boa, pela 11ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. E o técnico Levir Culpi confirmou que vai levar a força máxima para o duelo deste domingo, em Varginha, a partir das 16h, no Estádio Melão.