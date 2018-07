Atlético-MG confirma venda e Douglas Santos assina por 5 anos com o Hamburgo

O Atlético Mineiro confirmou nesta quarta-feira a venda do lateral-esquerdo Douglas Santos para o Hamburgo, da Alemanha. Os valores da negociação foram mantidos em sigilo por razão contratual. O clube brasileiro informou apenas que manterá um porcentual de participação nos direitos econômicos do atleta.

Douglas Santos já viajou à Alemanha, foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato válido por cinco anos. "O Atlético agradece ao atleta por sua dedicação e profissionalismo, e deseja a ele muito sucesso na sequência da carreira", publicou o clube brasileiro em seu site.

Contratado em 2014, Douglas Santos participou de 102 jogos pelo Atlético e conquistou o título mineiro em 2015 e a Copa do Brasil em 2014. O lateral de 22 anos foi, ainda, titular da seleção olímpica que conquistou a medalha de ouro no Rio-2016. Fábio Santos, ex-Corinthians, deve assumir a vaga de titular.

"Estou definitivamente muito feliz em me transferir ao Hamburgo. A equipe me acolheu muito bem e estou ansioso para conhecer o clube, o estádio e os fãs. Espero que tenha um período de sucesso aqui", comentou o lateral ao site do time alemão.

Mas Douglas Santos não é o único com chances de deixar o clube brasileiro. O Atlético também recebeu ofertas pelos atacantes Carlos, Fred e Lucas Pratto. O primeiro é do interesse do Zenit, da Rússia. Quanto aos outros dois, as chances de transferência são menores. O clube mineiro confirma ter recebido propostas, mas não dá detalhes sobre os interessados. Fred, que já defendeu o Lyon, estaria no alvo de um clube francês, enquanto Pratto poderia reforçar um espanhol.