Atlético-MG conta com apoio da torcida diante do Santos A partida contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h50, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil, está sendo encarada como a mais importante da temporada pelo Atlético-MG. O duelo contra a equipe sensação do futebol brasileiro na atualidade é também uma espécie de prova de fogo para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou ao clube mineiro no fim do ano passado prometendo levá-lo novamente a um título de expressão nacional - após quase quatro décadas desde a conquista da taça do Brasileirão de 1971.