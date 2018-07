Atlético-MG contrata goleiro Victor, ex-Grêmio

O clube mineiro teria desembolsado 3,5 milhões de euros pelo goleiro da seleção brasileira. Na negociação, o Atlético estaria cedendo os direitos do zagueiro Werley, emprestado ao Grêmio no início deste ano. Assim, o defensor ficaria em definitivo com o time do Sul.

Victor, de 29 anos, deixa o Grêmio após uma passagem de quatro anos. Ele chegou ao clube gaúcho em 2008, vindo do Paulista, de Jundiaí, e se destacou a ponto de obter seguidas convocações para a seleção brasileira. No Grêmio, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em dois anos.

No entanto, caiu de rendimento a partir do ano passado e ganhou a concorrência de Jefferson (Botafogo) e Rafael (Santos) na seleção. No último Brasileirão, protagonizou algumas falhas que geraram polêmica no time gremista. Sem Victor, a equipe gaúcha contará com Marcelo Grohe entre os titulares já a partir do duelo deste fim de semana.

No Atlético, Victor deverá ser o titular, substituindo Giovanni, que vinha se alternando na posição com Renan Ribeiro. Sua contratação foi anunciada pelo próprio presidente atleticano em sua página no Twitter. "Torcida mais chata do Brasil, se o problema era goleiro, não é mais. Victor é do Galo!", anunciou.