Atlético-MG contrata lateral Patric, ex-Avaí

O lateral acertou seu vínculo após ser aprovado nos exames médicos, assim que desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta. Pela negociação, o Atlético adquiriu 50% dos direitos do atleta, que pertencia ao Benfica, de Portugal. O acordo foi confirmado pelo presidente atleticano Alexandre Kalil, que não divulgou os valores do acerto.

No Atlético, Patric disputará uma vaga no time com os laterais Diego Macedo e Rafael Cruz, que foi o titular do técnico Dorival Júnior nas rodadas finais do Brasileirão. O reforço fará sua segunda passagem pelo futebol mineiro. Em 2009, Patric foi contratado pelo rival Cruzeiro, mas teve poucas oportunidades e acabou sendo transferido para o Avaí.