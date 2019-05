Atlético-MG defende 100% contra o Palmeiras no seu 1º grande teste no Brasileirão

Único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, no primeiro grande teste da equipe no início do torneio nacional. O time paulista também não foi derrotado na competição e ostenta 26 jogos de invencibilidade, levando em conta os jogos da edição passada e da atual.

O jogo contra o atual campeão brasileiro é tratado como o compromisso de maior dificuldade até aqui pois a equipe mineira enfrentou nas primeiras rodadas Avaí, Vasco e Ceará, times que não devem brigam na parte de cima da tabela. Venceu os três duelos por 2 a 1 e começou a rodada na liderança do campeonato.

O confronto em Belo Horizonte, válido pela quarta rodada, também carrega importância pois o Palmeiras, com sete pontos, está no encalço do Atlético-MG. Se for superado, o time mineiro será ultrapassado pela equipe paulista na tabela e perderá sua invencibilidade no torneio. Até aqui, pelo começo ruim de temporada que contou com a eliminação precoce da Copa Libertadores, o desempenho do time mineiro no Brasileirão surpreende.

Grande responsável pelo ressurgimento do Atlético-MG na temporada, o técnico interino Rodrigo Santana, muito elogiado pelo veterano Ricardo Oliveira, tem uma dúvida quanto à escalação. Ele tem de escolher o volante de marcação, que pode ser José Welison ou Adilson. Os dois, segundo o treinador, estão desgastados fisicamente, e têm características diferentes. O primeiro tem sido mais escalado e a tendência é de que continue no time.

A novidade pode ser o retorno de Cazares. O meia foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de um edema na coxa esquerda e voltou a ser relacionado. No entanto, o equatoriano, que viu a equipe se encaixar sem ele, deve começar entre os reservas até porque não está 100% fisicamente. Dessa maneira, a tendência é de que Geuvânio permaneça no time.

"O Cazares foi entregue para os trabalhos em campo nesta semana. Fez dois treinos. Ainda sentiu, fez dois períodos, está com a perna um pouco inchada. Vou conversar com ele. Não está 100% fisicamente, mas é um cara que quer ajudar", disse Rodrigo Santana.