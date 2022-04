Atlético-MG defende contra Coritiba invencibilidade de quase um ano em casa

O Atlético-MG defende contra o Coritiba, neste sábado, às 21 horas, na Independência, em Belo Horizonte (MG), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, uma invencibilidade de quase 11 meses atuando na capital mineira. O time da casa também defende os 100% de aproveitamento na competição.

São 39 jogos sem derrota do Atlético-MG atuando em Belo Horizonte. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de maio de 2021, num revés para o Fortaleza, por 2 a 1, na estreia do Brasileiro de 2021. Desde então são 35 vitórias e apenas quatro empates, com aproveitamento de 93,3% como mandante.

No Brasileirão deste ano, são duas vitórias em dois jogos. Venceu o Internacional, por 2 a 0, na estreia, e na última rodada passou pelo Athletico-PR, por 1 a 0, em Curitiba, mantendo o time na segunda posição, com seis pontos atrás do Corinthians apenas pelo saldo de gols: 5 a 3.

Já o Coritiba quer se recuperar da derrota para o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, num resultado que deixou o time na oitava posição, com três pontos.

Sobre o time, a principal novidade do Atlético-MG deverá ser o retorno do atacante Hulk, poupado no duelo contra o Brasiliense, pela Copa do Brasil. Em compensação, o atacante Keno e o lateral Dodô seguem lesionados e vetados pelo departamento médico.

No Coritiba, o técnico Gustavo Morínigo tem a ausência de três jogadores considerados titulares: lateral-direito Warley, meia-atacante Thonny Anderson e o atacante Léo Gamalho, todos lesionados e que seguem no departamento médico.

Na lateral, Matheus Alexandre e o zagueiro Guillermo de los Santos são as opções para o início da partida, enquanto o meia Régis deverá ser mantido no time titular na vaga de Thonny Anderson. No ataque, Clayton deverá ser mantido ao lado de Alef Manga e Igor Paixão.