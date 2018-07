Atlético-MG define programação da excursão na China durante a Copa

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira que embarcará no dia 16 de junho para a China, onde disputa três amistosos durante a paralisação do Campeonato Brasileiro no período da Copa do Mundo.

O curioso é que a delegação do clube mineiro não poderá assistir o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, que acontecerá em 17 de junho, contra o México, em Fortaleza - o grupo estará em trânsito, com chegada a Xangai apenas no dia 18.

Os atletas terão quatro dias para a adaptação ao fuso horário chinês. A primeira partida é contra o Guizhou Renhe, em Taiyuan City, em 22 de junho. Depois, o Atlético-MG ainda pega o Jiangsu Shuntian, em Nantong City, no dia 25, e o Guangzhou Evergrande, em Nanning City, no dia 28.

Esta não será a primeira vez que o Atlético-MG pega o Guangzhou Evergrande. Na disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes do ano passado, venceu os chineses por 3 a 2, com gols de Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho e Luan.

Antes da excursão para a China, porém, o Atlético-MG ainda tem um último compromisso pelo Brasileirão. Neste sábado, enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela nona rodada do campeonato. Depois, os jogadores ganham folga e só se reapresentam ao técnico Levir Culpi no dia 11 de junho.