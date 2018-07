Atlético-MG define valor dos ingressos para Libertadores

Estes valores se referem aos três jogos que o time vai disputar em casa. O Atlético mandará suas partidas no Estádio Independência. O primeiro duelo está marcado para o dia 13 de fevereiro, contra o vencedor do confronto entre São Paulo e Bolívar - o time brasileiro goleou os bolivianos por 5 a 0, na quarta, e é o favorito para entrar no Grupo 3.

Na sequência, o Atlético enfrentará o The Strongest, em 7 de março. E o Arsenal, de Sarandí, no dia 3 de abril. O clube não informou se manterá estes valores caso o time se classifique para as oitavas de final.

A venda dos ingressos para a fase de grupos começará no dia 1º de fevereiro. O clube informou que os torcedores já poderão comprar entradas para os três jogos. Os sócios, membros do programa Galo na Veia, terão acesso garantido às três partidas.