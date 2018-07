Atlético-MG derrota Caldense e vira líder do Campeonato Mineiro

SETE LAGOAS - O Atlético-MG cumpriu seu objetivo de passar o carnaval na liderança do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o time de Cuca assegurou a ponta da tabela ao derrotar a Caldense por 2 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Rafael Marques e Bernard marcaram os gols dos mandantes.

O triunfo deixou a equipe atleticana com 9 pontos, à frente do América, que entrará em campo somente na Quarta-Feira de Cinzas - somente os quatro primeiros avançam às semifinais. Já a Caldense segue com três pontos, na oitava colocação da tabela.

Como tem sido recorrente no Mineiro, o Atlético começou no ataque, tentando pressionar a defesa adversária. Neto Berola, substituto do lesionado Danilinho, comandava as ações. O time atleticano, contudo, parava com frequência nas boas defesas do goleiro Glaysson.

A bola só entrou aos 29 minutos, em cabeçada do zagueiro Rafael Marques, após cruzamento de Escudero. Antes do intervalo, Bernard anotou o segundo em cobrança de falta. A bola acertou o travessão antes de entrar.

Com o placar consolidado, o Atlético caiu de produção depois do intervalo e levou alguns sustos do ataque da Caldense. Leandrão acertou a trave e Renatinho mandou com perigo na meta de Renan Ribeiro. O time de Cuca, no entanto, se segurou bem na defesa e garantiu a vitória.

O Atlético só voltará a campo daqui a duas semanas. No dia 26, seu adversário será o Guarani, em Divinópolis. A Caldense, por sua vez, receberá o Nacional, no mesmo dia, em Poços de Caldas.