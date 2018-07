Atlético-MG derrota Guarani-MG em jogo-treino

O jogo-treino deste sábado foi o que teve o placar mais apertado na pré-temporada do Atlético-MG. Anteriormente, a equipe tinha goleada o Villa Nova por 4 a 1 e o Minas, de Sete Lagoas, por 4 a 0. Assim como nos outros jogos-treino, o time começou a atividade com a seguinte escalação: Victor, Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Leandro Donizete, Araújo, Ronaldinho Gaúcho e Bernard; Jô.

Esta formação só foi usada no primeiro tempo. Depois, como de costume, Cuca testou a equipe reserva. Mesmo assim, essa deve ser a escalação para a estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. No dia 3 de fevereiro, às 17 horas, a equipe vai enfrentar o rival Cruzeiro no primeiro jogo no Mineirão após as reformas para a Copa do Mundo de 2014.

"A gente sentiu um pouco do desgaste do trabalho forte da semana, mas dentro de uma normalidade também. Tivemos um jogo-treino na quarta, academia na quinta. Então, foi importante pela parte física e para entrosar a equipe", disse o meia Morais, que deu o passe para o gole de Rosinei.

O zagueiro Rever explicou que a chuva levou os jogadores do Atlético-MG a serem mais precavidos durante o jogo-treino deste sábado. "Se torna perigoso porque o jogo fica com muito contato e, nessa altura, perto da estreia, ninguém quer se machucar", observou.