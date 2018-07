Atlético-MG derrota Internacional com gol de Diego Tardelli

O atacante Diego Tardelli provou neste sábado que vive mesmo grande fase. Convocado pelo técnico Dunga para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Equador, em setembro, nos Estados Unidos, ele marcou o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Inter, por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, pela 17.ª rodada do Brasileirão.

Mesmo num gramado ruim, castigado por um show que aconteceu recentemente no Independência, o Atlético-MG conseguiu vencer e chegou aos 26 pontos, encostando na briga por uma vaga no G-4. Além disso, ajudou indiretamente o rival Cruzeiro, que lidera o Brasileirão e é perseguido pelo segundo colocado Inter. Ao perder neste sábado, o time gaúcho segue com 31 pontos.

Antes de a bola rolar, Diego Tardelli foi homenageado pelo clube e recebeu uma placa comemorativa pelos seus 200 jogos com a camisa atleticana. "Só tenho a agradecer mais uma vez ao Atlético e à torcida. Acho que sem eles eu não conseguiria fazer tanta história aqui no clube. Fico feliz. Quero continuar honrando essa camisa, pois é uma paixão que tenho, um clube que amo de verdade. Espero continuar fazendo mais gols", disse o atacante.

No primeiro tempo, o Atlético-MG teve mais domínio de bola, mas o Inter levou mais perigo ao gol de Victor. Aos 15 minutos, por exemplo, o lateral Fabrício bateu rasteiro para o meio da área e Leonardo Silva quase marcou contra.

Aos 25 minutos, o troco do Atlético-MG. Pedro Botelho recebeu passe precisa de Dátolo, invadiu a área e cruzou rasteiro, mas o atacante André, que começou o jogo como titular e deixou Jô na reserva, chegou atrasado e não conseguiu completar. Aos 42, Wellington acertou belo chute da intermediária, mas Victor espalmou a bola e evitou o gol do Inter.

O segundo tempo começou como o primeiro. O Inter, que já vinha da derrota em casa para o São Paulo, buscava o resultado, pensando em não deixar o Cruzeiro abrir ainda mais vantagem na liderança. Chegou a criar ótima chance, mas Rafael Moura desperdiçou.

Já o Atlético-MG, quando teve chance, não falhou. Aos 37 minutos, Diego Tardelli tabelou com Luan, entrou na área e chutou sem chance para Dida, fazendo 1 a 0 e garantindo a vitória no Independência.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 0 INTER

ATLÉTICO-MG - Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Josué, Rafael Carioca (Jô), Maicosuel (Luan) e Dátolo; Diego Tardelli e André (Marion). Técnico: Levir Culpi.

INTER - Dida; Wellington Silva (Cláudio Winck), Ernando, Juan e Fabrício; Wellington, Ygor, Aránguiz, Valdívia (Otávio) e D''Alessandro (Alex); Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

GOL - Diego Tardelli, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - D'Alessandro e Wellington (Inter); Luan, Dátolo e Diego Tardelli (Atlético-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, Belo Horizonte (MG).