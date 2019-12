Atlético-MG derrota o Botafogo e garante vaga na Copa Sul-Americana

O Atlético-MG fez valer o fator casa e garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana de 2020. Na noite desta quarta-feira, o time mineiro superou o Botafogo por 2 a 0, no estádio do Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória seguida - tinha derrotado o Corinthians por 2 a 1 - fez o time do técnico Vagner Mancini chegar aos 48 pontos e subir para o 11º lugar. Livre de rebaixamento e ainda na briga por uma vaga na Sul-Americana, o Botafogo estacionou nos 42 pontos.

O jogo começou com o time mineiro partindo para cima do visitante. A primeira oportunidade veio antes dos dez minutos. Di Santo recebeu dentro da área, dominou no peito e finalizou em cima do adversário. Aos 15, Otero arriscou de fora da área e Gatito Fernández espalmou para escanteio.

Envolvido em uma polêmica recentemente ao comemorar o título da Libertadores conquistado pelo Flamengo, Guga era vaiado pela torcida a cada toque na bola. Patric, inclusive, chegou a pedir apoio ao companheiro de posição.

Aos poucos, o Botafogo foi conseguindo equilibrar a partida, mas mesmo assim tinha dificuldades para chegar ao gol de Cleiton. Mancini precisou fazer a primeira alteração aos 33 minutos. Marquinhos não se sentiu bem após choque de cabeça e deu lugar a Luan.

O Atlético-MG chegou a abrir o placar com Réver, mas o auxiliar assinalou impedimento do zagueiro, que foi confirmado pelo VAR. Aos 39, Otero cobrou falta com força e Gatito espalmou para escanteio. No minuto seguinte, não teve jeito para o goleiro botafoguense. Cazares recebeu de Guga e deixou o marcador no chão antes de cruzar rasteiro. Livre, Jair dominou e chutou no canto direito de Gatito.

Mesmo na frente do placar, o time mineiro continuou com uma marcação adiantada. Aos nove, Cazares recebeu na entrada da área e bateu colocado. Gatito fez a defesa sem dar rebote. Aos 18, Jair recebeu dentro da área e bateu por cobertura, exigindo grande defesa do goleiro botafoguense.

A resposta do Botafogo veio na sequência. Luiz Fernando cruzou rasteiro e Cícero, com o gol aberto, finalizou de primeira rente a trave. O castigo pelo gol feito desperdiçado veio aos 23. Patric cruzou e Luan se antecipou a Lucas Barros para cabecear, marcando o segundo gol.

O Botafogo saiu desesperado em busca do primeiro gol e passou a dar espaço para os contra-ataques. Em um deles, Luan escapou em velocidade e bateu para fora. No finalzinho, Luis Henrique e João Paulo exigiram boas defesas de Cleiton.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16 horas, pela última rodada. O Atlético-MG enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, enquanto o Botafogo recebe o desesperado Ceará, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG - Cleiton; Guga, Igor Rabello, Réver e Patric; Zé Welison, Jair (Vinícius), Otero, Cazares e Marquinhos (Luan); Di Santo (Geuvânio). Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Lucas Barros; Cícero (Wenderson), João Paulo e Leo Valencia (Luis Henrique); Luiz Fernando (Vinícius Tanque), Diego Souza e Rhuan. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Jair, aos 40 minutos do primeiro tempo; Luan, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS - Patric (Atlético-MG); Diego Souza, Luiz Fernando e Cícero (Botafogo)

RENDA - R$ 162.095,00

PÚBLICO - 27.924 pagantes

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).