Atlético-MG derrota o Paraná e vai às quartas da Copa do Brasil

O Atlético-MG fez o suficiente para derrotar o Paraná por 2 a 0, nesta quarta-feira, e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Empurrado mais uma vez por sua torcida no Independência, o time alvinegro não teve uma de suas melhores atuações, mas desafogou com um gol olímpico de Otero, no fim do primeiro tempo. Na etapa final, Fred completou o placar.

A vitória foi suficiente para garantir a vaga após a queda por 3 a 2 no jogo de ida, em Curitiba, na semana passada. Além disso, encerrou uma sequência negativa do Atlético-MG, que vinha de três partidas sem triunfo, inclusive um inesperado empate em casa com a Ponte Preta no fim de semana, pelo Brasileirão.

Se os gols de Otero e Fred livraram a atuação pouco convincente do Atlético-MG, mais uma vez Cazares foi o maestro da equipe, comandando as melhores jogadas, principalmente no segundo tempo. A nota triste do confronto ficou por conta da lesão do goleiro Léo, do Paraná, que foi atingido pelo joelho de Fred no lance do segundo gol e deixou o campo direto para o hospital, com o supercílio sangrando e o olho bastante inchado.

Agora, o Atlético-MG precisa mostrar serviço pelo Campeonato Brasileiro, no qual ainda não venceu. No domingo, encara o atual campeão Palmeiras em São Paulo, às 16 horas. Já o Paraná volta as atenções para a Série B, pela qual duela com o Londrina na próxima terça-feira, fora de casa, às 20h30.

Se não pôde celebrar a vaga, o Paraná deve se orgulhar de ter dado muito trabalho a uma das principais equipes do Brasil. Não bastasse a vitória na ida, controlou bem o ímpeto atleticano que gerou uma verdadeira blitz no início do confronto desta quarta, mas sem nenhum resultado.

Empurrado pela torcida, o Atlético-MG até tinha o domínio territorial e de posse de bola, mas o único susto aconteceu aos seis minutos, quando Otero tocou para Cazares, que girou bem sobre a zaga mas bateu fraco. O Paraná se fechava a partir da intermediária e, com uma marcação competente, impedia as chegadas do rival.

Aos poucos, o ímpeto do time e da torcida da casa diminuíram. E aí, quem quase marcou foi o Paraná. Aos 38, Danilo errou próximo ao meio de campo e Robson foi rapidamente acionado. O atacante invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, fora da direção do gol e fechado demais para que Felipe Alves pudesse alcançar na segunda trave.

Só que quando o Paraná parecia controlar a partida, sofreu o primeiro gol em um lance casual e de muita felicidade de Otero. Aos 40 minutos, o venezuelano cobrou escanteio fechado pela esquerda. Léo pulou e não alcançou a bola, que ainda tocou na trave antes de entrar.

Aos 43, Robson acertou o travessão de Victor em bela cobrança de falta pela esquerda. Mas o gol foi suficiente para tranquilizar o Atlético-MG, que voltou melhor para etapa final, aproveitando-se, também, da necessidade de sair para o jogo do Paraná.

Começou a brilhar, então, a estrela de Cazares. Aos 14, ele foi lançado pela esquerda, aproveitou cochilo de Rayan e, na saída de Léo, cruzou para Fred. Sem goleiro, o atacante desviou de cabeça e jogou para fora.

Mas Fred não falharia novamente, e aos 21, a parceria funcionaria com perfeição. Cazares fez bela jogada pela direita e deu enfiada precisa para o atacante. De frente para o goleiro, ele deu lindo toque por baixo da bola e encobriu Léo para marcar. Mas no lance, o goleiro foi atingido e precisou ir direto para o hospital.

O gol acabou com qualquer esperança de reação do Paraná, que ainda se lançou ao ataque e viveu bom momento com Pedro Bortoluzo nos últimos minutos, mas não tinha criatividade suficiente para buscar dois gols. Ao Atlético-MG bastou administrar o resultado e esperar pelo apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 x 0 PARANÁ

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha (Danilo), Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Yago, Elias, Otero (Ralph), Cazares (Robinho) e Maicosuel; Fred. Técnico: Roger Machado.

PARANÁ - Léo (Douglas); Leandro Vilela, Eduardo Brock, Rayan e Igor (Matheus Carvalho); Gabriel Dias, Jhony, Alex Santana e Guilherme Biteco; Robson e Felipe Alves (Pedro Bortoluzo). Técnico: Cristian de Souza.

GOLS - Otero, aos 40 minutos do primeiro tempo. Fred, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Ralph, Fábio Santos (Atlético-MG); Alex Santana, Gabriel Dias, Jhony (Paraná).

RENDA - R4 418.438,00.

PÚBLICO - 16.614 torcedores.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).