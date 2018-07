Atlético-MG derrota o Shakhtar no primeiro teste de 2015

O Atlético Mineiro venceu o primeiro teste na preparação para a temporada de 2015. Nesta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o time alvinegro fez um amistoso contra o Shakhtar Donetsk e não teve dificuldades para derrotar o clube ucraniano, que faz uma excursão ao Brasil durante a paralisação do campeonato nacional por causa do rigoroso inverno, por 4 a 2.

No reencontro com o atacante Bernard, ídolo do time que se transferiu para a Ucrânia em 2013, o torcedor do Atlético teve muito o que comemorar na primeira apresentação da equipe em 2015. Só no primeiro tempo foram três gols e muita movimentação. Logo de cara, aos 16 minutos, o centroavante argentino Lucas Pratto, a maior contratação alvinegra para a temporada, marcou seu primeiro gol ao cabecear, na primeira trave, de costas e encobrir o goleiro Pyatov.

Depois de algumas chances perdidas, inclusive pelo Shakhtar Donetsk, o Atlético contou com a sorte, ou azar de Pyatov, para ampliar. Aos 41 minutos, o atacante Carlos chutou forte e rasteiro de fora da área e o goleiro do time ucraniano tomou um "frango" ao tentar encaixar a bola e deixá-la passar entre as suas pernas. E isso desestabilizou o clube europeu, já que o zagueiro Leonardo Silva ainda fez o terceiro pouco antes do intervalo, de cabeça, aos 45.

Na segunda etapa, com várias alterações, o ritmo do jogo caiu. Um dos que entraram aproveitou e marcou o seu. Aos 10 minutos, Dodô recebeu livre na intermediária, avançou com a bola e, na saída de Kanibolotskiy - que já havia substituído Pyatov -, tocou no canto esquerdo para fazer o quarto gol atleticano. Depois, sem mais interesse, o Atlético ainda viu o Shakhtar Donetsk marcar duas vezes - com Gladkiy, aos 37, e Fernando, de pênalti, aos 42.

Sem outro amistoso marcado até o momento, o próximo compromisso do Atlético será a sua estreia no Campeonato Mineiro contra o Tupi, no dia 1.º de fevereiro, no estádio Independência.

Já o Shakhtar Donetsk ainda disputará mais dois amistosos da série de cinco no Brasil - contra o Internacional, nesta sexta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e contra o Cruzeiro, no domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes, perdeu para o Bahia por 3 a 2, em Salvador, e empatou sem gols com o Flamengo, na capital federal.