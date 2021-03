Atlético-MG derrota Patrocinense no Independência e mantém 100% de aproveitamento

O Atlético Mineiro venceu o Patrocinense por 3 a 1, neste sábado, no estádio Independência, e manteve o aproveitamento de 100% no Campeonato Mineiro, com quatro triunfos em quatro jogos. O rival buscou fazer frente ao atual e maior campeão mineiro, mas a equipe da capital se impôs e conseguiu o resultado esperado. O primeiro tempo foi praticamente inteiro do Atlético. Dominando no campo de ataque, a equipe comandada pelo técnico auxiliar Lucas Gonçalves soube armar bem as jogadas, de forma serena e com muitos passes e viradas de jogo.

O domínio começou a virar pressão pelas boas ofensivas, que levaram perigo algumas vezes para o goleiro Thiago Passos. Aos 27 minutos, veio o primeiro gol em cabeçada de Igor Rabello após falta cobrada por Calebe. No segundo tempo, o ritmo quente da partida continuou e logo no primeiro minuto Marrony aproveitou bobeada do sistema defensivo do Patrocinense em saída de bola, deu passe para o atacante Vargas, que acertou a finalização para ampliar o resultado.

Dois minutos depois, os visitantes diminuíram com o zagueiro Alisson, de cabeça, deixando o marcador em 2 a 1. Aos nove minutos, o Atlético fez mais um com Marrony, um dos melhores na partida. O atacante, em um bom chute, acertou o canto direito e decretou a vitória atleticana. O Atlético Mineiro aguarda a apresentação de Cuca, que ainda não iniciou os trabalhos no time devido ao delicado estado de saúde da mãe (que encontra-se internada com covid-19).

Na próxima rodada, o Atlético-MG enfrenta na sexta-feira o Coimbra, no Mineirão. Já o Patrocinense tem confronto marcado com o Tombense no domingo.