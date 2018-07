Atlético-MG desafia o líder na Colômbia em busca da 1ª vitória

Após sofrer duas derrotas em dois jogos, sendo a última delas em casa, o Atlético-MG entrará em campo pressionado nesta quarta-feira, diante do Independente Santa Fe, em Bogotá, na Colômbia, às 22 horas (de Brasília), no fechamento da terceira rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores.

O time mineiro sabe que apenas uma vitória lhe deixará com maiores chances de classificação às oitavas de final da competição continental, pois o Independiente Santa Fe lidera a chave com seis pontos, mesma pontuação do vice-líder Colo-Colo. Para completar, o Atlas, terceiro colocado, já soma três pontos. Ou seja, a equipe comandada por Levir Culpi só deixará a lanterna se vencer nesta quarta.

"É o jogo que vale a nossa vida na competição, então, não podemos pensar em outra coisa que não entrar em campo e fazer o nosso melhor", ressaltou o goleiro Victor, herói da inédita conquista atleticana da Libertadores em 2013.

Para buscar o triunfo em um jogo que já é tratado como de "vida ou morte" para a equipe alvinegra na Libertadores, Levir deve mandar o seu time a campo com Luan, Lucas Pratto e Carlos no ataque, mesmo atuando fora de casa.

Já o Independiente Santa Fe vive má fase no Campeonato Colombiano e terá como principal novidade em campo a presença do meia Omar Pérez, recuperado de uma inflamação no joelho direito.