Atlético-MG desafia o Sport buscando superar o desfalque de Robinho

Com o importante desfalque do atacante Robinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Atlético Mineiro faz neste domingo um difícil duelo contra o Sport, às 17 horas, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Robinho vinha de fracas atuações e havia perdido espaço quando Oswaldo de Oliveira assumiu a equipe. E, logo em sua primeira partida, contra o Atlético Paranaense, o treinador viu o atacante marcar os dois gols do triunfo fora de casa. Com o ex-jogador do Santos novamente como titular, a equipe venceu o São Paulo na última quarta-feira, chegou aos 37 pontos e se recolocou na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

Se a reabilitação de Robinho era o seu grande trunfo, Oswaldo precisa agora manter a engrenagem sem o atacante. Uma opção mais cautelosa seria escalar Elias, que retorna após cumprir suspensão, e manter Roger Bernardo no meio. A equipe, assim, teria uma formação defensiva, com três volantes de origem.

"Estou examinando as possibilidades, observando de perto a recuperação deles. O tempo de recuperação é curto, mas vou seguir observando para colocar em campo o melhor substituto para o Robinho", explica o treinador.

Outra opção é a entrada do meia-atacante Otero e a aposta em uma formação tática similar. "Vou fazer o meu trabalho, que é o que estou sempre fazendo, para ajudar meus companheiros. Se tiver de começar como titular, vou fazer o mesmo que venho fazendo quando entro. E, se tiver de ficar no banco, vou esperar para entrar e ajudar os meus companheiros", despista o venezuelano.