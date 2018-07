Atlético-MG descarta facilidade para duelo com time da zona de rebaixamento O Atlético Mineiro não acredita que terá facilidade no seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Goiás, no Serra Dourada, pela 17ª rodada, mesmo que o adversário esteja na zona de rebaixamento. Para o zagueiro Leonardo Silva, o momento complicado do oponente deve trazer até mais dificuldades ao líder do Brasileirão. Porém, o experiente jogador admite que o Atlético espera ter pela frente um rival nervoso, o que pode ajudar o time a conquistar a vitória, explorando seus erros.