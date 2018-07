Atlético-MG desembarca em Belo Horizonte e Marcelo Oliveira minimiza desfalques

A delegação do Atlético-MG desembarcou nesta segunda-feira em Belo Horizonte depois do empate por 1 a 1 com o Grêmio no domingo, fora de casa. No caminho de volta, o técnico Marcelo Oliveira já começou a quebrar a cabeça para resolver a série de problemas que terá que enfrentar para o próximo jogo no Brasileirão.

A equipe ganhou dois dias de folga e só retornará aos treinamentos na quarta-feira, já que só voltará a campo no dia 7 de setembro, no duelo contra o Vitória, no estádio Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para essa partida, Marcelo Oliveira não poderá contar com o zagueiro Leonardo Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também não terá o atacante argentino Lucas Pratto, o meia venezuelano Otero e o volante Rafael Carioca, que estarão com as respectivas seleções nas duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. As partidas acontecerão nos dias 1º e 6 de setembro.

A expectativa do treinador é que ele conte com o retorno de atletas que estão no departamento médico. "Temos a esperança de contar com o Erazo. Paramos com ele justamente para que pudesse ter esse tempo de recuperação e, nessa parada de dez dias, se recuperar. Achamos que ele pode estar à disposição para o próximo jogo. Esperamos contar também com o (Junior) Urso e, talvez, o Dátolo. Assim, a gente terá mais opções para o jogo contra o Vitória", comentou.