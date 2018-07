Atlético-MG desfalcado estreia na Libertadores contra o Colo-Colo

O Atlético-MG estreia em sua terceira participação consecutiva na Copa Libertadores, a sétima no total, nesta quarta-feira diante do Colo-Colo, em Santiago, às 22 horas, pelo Grupo 1 da competição. E se quiser sair do Chile com um bom resultado, os comandados do técnico Levir Culpi precisarão superar os muitos desfalques por lesão.

Do fim de semana para cá, o Atlético-MG perdeu três jogadores contundidos. O lateral Marcos Rocha e o atacante Lucas Pratto sentiram problemas físicos na vitória diante do Democrata, no sábado. No dia seguinte foi a vez de outro atacante, o jovem Carlos, se contundir durante o treino e também ser vetado para o duelo.

Estes nomes se juntaram ao lateral Douglas Santos e ao meia Giovanni Augusto, que já vinham sendo desfalques também por lesão. Completam a lista de ausências do Atlético-MG o meia colombiano Cárdenas e o volante Pierre, mas estes por opção de Levir. Melhor para o jovem Danilo Pires, de 22 anos, que foi relacionado pela primeira vez e pode estrear com a camisa do time mineiro.

Com tantos problemas, a esperança recai novamente sobre Jô. O atacante foi um dos destaques do título da Libertadores de 2013, mas no ano passado caiu muito de produção, teve problemas extracampo e chegou a ser afastado. Sem Carlos e Pratto, no entanto, ele será titular e terá a chance de acabar com um longo e incômodo jejum de gols, que já dura mais de dez meses.

Já o Colo-Colo volta a disputar a Libertadores após quatro anos de ausência. Único chileno que já venceu o torneio continental, o time tem como destaques vários veteranos, como o goleiro paraguaio Justo Villar, os meias Jaime Valdés e Beausejour, o atacante Humberto Suazo e o volante Gonzalo Fierro, ex-Flamengo. Todos eles devem ser titulares contra o Atlético-MG.