Atlético-MG destaca importância de viagem antecipada para a Bolívia

LA PAZ - O Atlético Mineiro armou um esquema especial de preparação para o jogo com o The Strongest, na próxima quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores, mas o preparador físico Carlinhos Neves reconheceu que os jogadores vão sentir os efeitos dos 3.660 metros de altitude de La Paz. Os atletas seguiram para a cidade boliviana no último sábado e o preparador explicou que isso aconteceu para que os jogadores se acostumem com a situação incômoda.

"Viajamos antecipadamente para aclimatar os jogadores. Eles vão perceber o desconforto, uns mais e outros menos, e, na medida em que os dias forem se sucedendo, vão se acostumando a isso. Ou seja, a antecedência na viagem é para que cada organismo, dentro das suas características e capacidades individuais, tenha seu tempo de adaptação", informou Carlinhos Neves.

O preparador também revelou que o técnico Cuca decidiu relacionar 22 jogadores para que possa descartar aqueles que se sentirem mal. "Esse é outro aspecto importante da viagem com antecedência. Cada organismo reage de forma particular e o Cuca vai poder perceber os atletas que podem sentir mais ou menos esses efeitos da altitude. Por isso, estamos viajando com 22 jogadores", observou.

Além disso, Carlinhos Neves lembrou que os jogadores poderão ter mais tempo de adaptação aos aspectos técnicos do jogo, como a mudança da velocidade da bola. "Eles vão compreender o que esta acontecendo com o organismo deles. No aspecto técnico e tático, a adaptação também é muito importante porque o ar é rarefeito e isso influi na velocidade da bola, seja nos chutes ou nos cruzamentos, enfim, para que tenham uma ideia do que vai ocorrer durante a partida", disse.