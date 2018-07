Atlético-MG deve contratar Arouca, do Palmeiras, por empréstimo

O volante Arouca, do Palmeiras, está de saída para o Atlético-MG. Após atuar pouco no clube alviverde, o jogador teve a contratação pedida pelo técnico Oswaldo de Oliveira e vai viajar para Belo Horizonte, onde vai passar por exames médicos e deve assinar contrato. O vínculo deve ser de empréstimo por uma temporada.

+ Palmeiras anuncia contratação de Lucas Lima

+ Dudu iguala números de melhor temporada no clube

Arouca chegou ao Palmeiras em 2015 e por outras ocasiões esteve perto de assinar com o Atlético-MG. O atual treinador do time mineiro trabalhou com o volante tanto no Santos como na equipe alviverde e novamente quer contar o atleta na equipe para o próximo ano. O reforço deve ser o primeiro a ser trazido pelo Atlético-MG para 2018.

Nesta temporada Arouca atuou somente cinco minutos em jogos oficiais pelo Palmeiras. O volante entrou em campo no amistoso com a Chapecoense, em janeiro, e logo depois precisou ser submetido a duas cirurgias na cartilagem do tornozelo. O retorno dele ao elenco foi em outubro, quando acabou utilizado nos minutos finais da vitória sobre a Ponte Preta.

O contrato de Arouca com o Palmeiras vai até o fim de janeiro de 2019. Pelo clube ele fez 62 jogos, mas não marcou nenhum gol. Como títulos, conquistou a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016.