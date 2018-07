Atlético-MG deve sair com formação mais ofensiva na 1ª decisão contra a Caldense O técnico Levir Culpi comandou, na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, o último treinamento antes do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, contra a Caldense. A partida será disputada às 16h deste domingo, no Mineirão. O treinador deve montar o Galo ofensivo para a primeira partida da decisão. Ele deve usar apenas um volante, já que pretende vencer por uma boa margem de gols para ter tranquilidade para decidir o título fora de casa, no próximo domingo, em Varginha.