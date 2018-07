Atlético-MG deve ter Renan Ribeiro contra o Goiás Após dar um susto na torcida, o goleiro titular do Atlético-MG, Renan Ribeiro, garantiu que participará da partida contra o Goiás, às 17h deste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Além dele, o técnico Dorival Júnior espera contar também com o zagueiro Réver.