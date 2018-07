Atlético-MG divulga lista da Florida Cup com Patric, Carlos e Capixaba

A temporada 2017 começou nesta terça-feira para parte do elenco do Atlético Mineiro. Vinte jogadores se apresentaram ao auxiliar técnico Diogo Giacomini para iniciar a preparação para a Florida Cup. Será este grupo, formado por atletas da base ou que tiveram pouco espaço em 2016, que viajará para os Estados Unidos.

O restante do elenco só se apresenta na semana que vem e fica treinando em Belo Horizonte sob o comando do novo técnico do clube, Roger Machado. Os jogadores que se destacarem na pré-temporada nos EUA podem ganhar mais chances no Campeonato Mineiro e até serem inscritos na Copa Libertadores.

Entre os jogadores do elenco profissional, vão à Florida Cup o goleiro Uilson, o lateral-direito Patric, o lateral-esquerdo Leonan, o zagueiro Jesiel, o volante Lucas Cândido e o atacante Carlos. Com exceção de Patric, de 27 anos, veterano do grupo, todos são crias das categorias de base do Atlético.

O elenco na Florida Cup terá os goleiros Uilson e Fernando, os laterais Eron, Leonan e Patric, os zagueiros Nathanael, Rodrigão, Jesiel e João Moura, os meias Lucas Cândido, Pedro, Cícero, Matheus, Ralph e Thalis e os atacantes Carlos, Daniel, Elder, Capixaba e João Figueiredo.

O zagueiro Felipe Santana e o lateral-esquerdo Danilo, únicos reforços contratados até agora, farão pré-temporada no Brasil, com o elenco principal. Rafael Moura volta de empréstimo, enquanto o zagueiro Edcarlos, os volantes Leandro Donizete e Júnior Urso e o meia Dátolo deixam o clube. Alex Silva foi emprestado ao América-MG. Assim, 23 atletas devem iniciar a pré-temporada no elenco principal.

Nos Estados Unidos, o Atlético disputa a Florida Cup Challenge, torneio que antecede à competição que terá São Paulo e Corinthians. O time mineiro pega o Bayer Leverkusen no dia 11 e, três dias depois, encara o Tampa Bay Rowdies. Bahia, Estudiantes e Wolfsburg também jogam a competição.

A ideia inicial do Atlético era fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, mas o acidente com o avião da Chapecoense adiou em uma semana a decisão da Copa do Brasil. Com isso, as férias dos jogadores também começou uma semana depois, o que, consequentemente, adiou a reapresentação deles.