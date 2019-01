Atlético-MG divulga numeração para temporada e Réver volta a vestir a camisa 4

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira a numeração dos jogadores para a temporada 2019. O grande destaque ficou por conta do zagueiro Réver, contratado junto ao Flamengo, que voltará a vestir a camisa 4, a mesma com a qual foi campeão da Libertadores de 2013.

Esta será a segunda passagem de Réver pelo Atlético-MG, onde se tornou ídolo entre 2010 e 2014. Foi o capitão que levantou o título da Libertadores e faturou ainda os títulos da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2014, além dos Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013.

Outro reforço atleticano para a defesa nesta temporada, Igor Rabello vestirá a camisa 16 neste início de trajetória no clube. Principal contratação para o setor ofensivo, o atacante Maicon, ex-Fluminense e que estava no futebol turco, utilizará o número 11 que pertencia a Yimmi Chará, agora o número 8.

Os outros três reforços já anunciados pegaram as camisas com numerações mais altas entre todo o elenco. O volante Jair, ex-Sport, vestirá a 88, enquanto o meia Vinícius, ex-Bahia, será o 92 e o lateral Guga, ex-Avaí, utilizará o 98.

Chamou a atenção a ausência de alguém para usar a camisa 5, apesar do grande número de volantes no elenco atleticano. No ano passado, ela foi utilizada por Arouca no início da temporada e ficou vaga após a negociação do jogador com o Vitória.

Confira a numeração do Atlético-MG para 2019:

1 - Victor

2 - Emerson

3 - Leonardo Silva

4 - Réver

6 - Fábio Santos

7 - Elias

8 - Chará

9 - Ricardo Oliveira

10 - Cazares

11 - Maicon

14 - José Welison

15 - Matheus Mancini

16 - Igor Rabello

17 - Leandrinho

18 - Lucas Cândido

19 - Maidana

20 - David Terans

21 - Adilson

22 - Hulk

23 - Nathan

26 - Carlos César

27 - Luan

29 - Patric

30 - Gustavo Blanco

31 - Michael

32 - Uilson

33 - Fernando

34 - Dodô

35 - Matheus Stockl

38 - Martín Rea

39 - Alessandro Vinicius

40 - Cleiton

41 - Daniel Penha

42 - Renan Guedes

43 - Bruninho

44 - Alerrandro

46 - Neto

88 - Jair

92 - Vinícius

98 - Guga