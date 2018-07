Atlético-MG divulga relacionados sem Robinho e com volta de Elias

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou nesta sexta-feira mais um treino no Atlético Mineiro e seguiu a preparação para o duelo contra o Sport, domingo, no Recife, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto os atletas que atuaram 90 minutos na vitória sobre o São Paulo fizeram um trabalho físico na academia e, depois, um treino tático, os demais jogadores participaram de uma atividade técnica.

Terminado o treino, Oswaldo de Oliveira divulgou a lista de relacionados. E a principal novidade é a ausência de Robinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Leonardo Silva e o meia-atacante Luan, que se recuperam de problemas musculares, também continuam como desfalques.

Já o volante Elias retorna após cumprir suspensão e reforça o Atlético Mineiro. Ele, inclusive, pode entrar na vaga de Robinho, caso o treinador opte por uma formação mais defensiva, com três volantes. Otero é outro possível candidato a ficar com a vaga.

"A gente só está pensando em ganhar os jogos, seja fora ou em casa", comentou o meia venezuelano nesta sexta-feira. "Ganhamos do São Paulo bem, estamos motivados, e agora vamos lá (em Recife) para subir mais na tabela."

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Uilson;

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Mansur e Alex Silva;

Zagueiros: Felipe Santana, Gabriel, Bremer e Matheus Mancini;

Volantes: Roger Bernardo, Adilson, Elias e Yago;

Meias: Cazares, Otero, Valdívia e Marlone;

Atacantes: Clayton, Fred e Rafael Moura;