Atlético-MG e Botafogo não acertam pontaria e empatam sem gols no Independência

O Atlético Mineiro recebeu o Botafogo no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste domingo, em jogo válido pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times fizeram jogo bastante movimentado e corrido, mas não conseguiram sair do empate por 0 a 0, resultado que não favorece nenhum deles. Sem pontaria, a igualdade foi justa para os dois clubes.

+ Corinthians perde da Ponte Preta e pode ver o Palmeiras se aproximar da liderança

+ Sob vaias, Fluminense empata por 1 a 1 com o Bahia no Maracanã e segue em perigo

Com a igualdade no placar, o Atlético Mineiro fica em posição intermediária na tabela de classificação com 42 pontos, a cinco do primeiro time na zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Botafogo vai a 48 pontos, em quinto lugar, podendo ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que joga nesta segunda-feira contra o Palmeiras.

O jogo começou em ritmo forte e a primeira grande chance de perigo foi do Atlético Mineiro, logo aos quatro minutos, quando Otero chutou da direita, a bola desviou e quase tirou Gatito Fernández da jogada. Mas o goleiro paraguaio defendeu com os pés. Apesar do susto, o Botafogo foi para cima e colocou pressão no adversário.

Utilizando bastante os lados do campo, os visitantes quase marcaram em duas bolas aéreas. Na primeira, aos 18 minutos, Brenner se precipitou e atrapalhou o cabeceio de Bruno Silva, que chegava por trás. Um minuto depois, Bruno Silva foi para área novamente, mas desta vez mandou para fora. Na reta final do primeiro tempo, o Atlético Mineiro melhorou e teve duas boas chances, em chute de Robinho e cabeceio de Valdívia, ambas encaixadas por Gatito Fernández.

O começo do segundo tempo foi todo do time mineiro. O Botafogo ficou acuado e não levou algum perigo ao atacar, porém se defendeu bem, dificultando a vida do rival. As principais bolas dos mineiros foram aos 16 minutos, quando Otero bateu da entrada da área e levou muito perigo, e aos 20, quando Fred rolou bonito para Otero chutar por cima do gol.

Com algumas alterações do técnico Jair Ventura, o Botafogo voltou a se encontrar em campo e teve a bola do jogo aos 29 minutos, quando Guilherme recebeu de frente para o gol, cortou o zagueiro e bateu para grande defesa de Victor. O Atlético Mineiro respondeu bem aos 38 com chute de Rafael Moura, que havia acabado de entrar, que acertou a trave. O atacante voltou a levar perigo dois minutos depois, em cabeceio que passou muito perto da trave esquerda de Gatito Fernández.

O confronto no estádio Independência terminou empatado sem gols e com muitas reclamações dos jogadores do Atlético Mineiro com a arbitragem de Sandro Meira Ricci sobre um suposto toque de mão do zagueiro Igor Rabello dentro da área.

O Botafogo volta a campo em um clássico na 32.ª rodada. O adversário será o Fluminense, em jogo que acontecerá às 19 horas do próximo sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro terá um compromisso fora de casa contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, às 17 horas do próximo sábado.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 0 BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Valdívia (Cazares), Otero (Rafael Moura) e Robinho (Clayton); Fred. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis (Guilherme); Matheus Fernandes, Bruno Silva, Gilson e João Paulo; Rodrigo Pimpão (Dudu Cearense) e Brenner (Vinícius Tanque). Técnico: Jair Ventura.

CARTÕES AMARELOS - Elias (Atlético-MG); Joel Carli e João Paulo (Botafogo).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (SC).

RENDA - R$ 274.880,00.

PÚBLICO - 17.086 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).