Atlético-MG e Corinthians jogam mal e ficam no 0 a 0 em Uberlândia

UBERLÂNDIA - Guerrero recebe a bola sozinho, dentro da pequena área, mas chuta em cima do goleiro Victor, aos 44 minutos do segundo tempo. O torcedor vai lamentar o lance que poderia dar a vitória ao Corinthians em Uberlândia. Contudo, a verdade é que hoje o corintiano tem mais é que comemorar muito o 0 a 0 diante do Atlético-MG. Após 28 dias só treinando, viu-se um time lento, sem objetividade e não fosse o goleiro Cássio, a estreia no Brasileirão seria com derrota.

O camisa 12 fez duas defesas que tinham destino certo. Além de contar com a sorte no lance mais agudo da partida, quando o atacante Diego Tardelli, sozinho e com o gol escancarado, chutou a chance da vitória do Galo para a arquibancada.Para quem imaginava um começo de campeonato diferente do ano passado, a história começou idêntica. Um ataque que quase não incomodou o oponente, e o 0 a 0 no placar. No Brasileirão passado foram dez empates sem gols – em 19 partidas, metade do campeonato, o time não fez um mísero gol.

Luciano, o homem de confiança de Mano Menezes no ataque, até apareceu em dois lances. Mas a calma apresentada no Paulista desta vez não deu as caras. Romarinho foi peça nula e Guerrero até entrou com mais vontade, apesar de ainda estar "brigado" com o gol. A realidade é que a direção pode antecipar a busca por dois atacantes que havia ficado apenas para depois da Copa com o 'não' de Rafael Sobis. Ou o sonho de ao menos brigar pela Libertadores irá pelo ralo.

Neste domingo, em Uberlândia, a promessa era de Corinthians ousado e entrosado após quase um mês apenas se preparando para essa arrancada do Nacional. A postura pregada por todos durante a fase sem jogos, contudo, não durou mais do que 15 minutos. Foi o tempo em que o Corinthians controlou a bola e jogou com direção ao gol.

Com a cabeça na Libertadores, o Atlético-MG demorou a se encontrar, mas quando o fez, provou que está à frente dos comandados de Mano Menezes. Guilherme (entrou em cima da hora na vaga de Jô, machucado) podia ter tirado o zero do placar logo aos 11 minutos. Ele recebeu livre e bateu forte, parando nas pernas no grandalhão Cássio. Lance parecido teve Tardelli na etapa final, na qual chutou a chance pelo alto. Depois, ainda viu Fernandinho perdeu outro gol. Melhor para um pobre Corinthians.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 0 X 0 CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG - Victor; Alex Silva, Otamendi, Leonardo Silva e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho Gaúcho; Guilherme (Neto Berola), Fernandinho (Marion) e Diego Tardelli. Técnico: Paulo Autuori.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme (Bruno Henrique), Petros e Jadson (Zé Paulo); Romarinho e Luciano (Guerrero). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC/Fifa).

CARTÃO AMARELO - não houve.

RENDA - R$ 503.830,00.

PÚBLICO - 10.023 pagantes.

LOCAL - Estádio Parque do Sábia, em Uberlândia (MG).