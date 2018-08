Atlético-MG e Cruzeiro assinam parceria com a Fiat em ação para sócios-torcedores

O Atlético-MG e o Cruzeiro anunciaram oficialmente nesta sexta-feira que acertaram parcerias com a Fiat, montadora que há 42 anos tem uma fábrica em Betim, município da região metropolitana de Belo Horizonte. Os acordos firmados com os dois principais clubes de Minas Gerais visam desenvolver ações de relacionamento exclusivas para os seus respectivos sócios-torcedores.

Por outro lado, a Fiat também está atrelando o seu nome aos dois populares times para aumentar a força da sua marca, que trabalha para o lançamento de novos modelos de carros e para modernizar o polo automotivo de Betim, onde está a maior fábrica do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) no mundo e onde ocorreu a solenidade de divulgação do compromisso que acaba de ser oficializado.

As iniciativas da Fiat nos acordos que selou com os clubes envolverão exclusivamente os sócios-torcedores em ações relacionadas a carros da marca até o fim da temporada. "É um marco importante para o futebol mineiro e para o Atlético, que voltam a receber investimentos de uma empresa multinacional, que é uma das maiores montadoras de veículo do mundo", afirmou Pedro Melo, gerente de patrocínios do Atlético-MG.

O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, também celebrou a parceria no evento realizado nesta sexta-feira. "Sem dúvida que o nosso principal patrimônio é o cruzeirense. Essa novidade vem de encontro com o que pensamos como forma de valorizar o torcedor, especialmente o sócio, que contribui efetivamente com o sucesso e crescimento do Clube. Tudo isso também foi planejado para o novo sócio-torcedor que o Cruzeiro terá, com muito mais promoções, benefícios e iniciativas", disse o dirigente.

O presidente da FCA para a América Latina, Antônio Filosa, afirmou que a parceria deverá ser benéfica para todas as partes e ressaltou: "A Fiat e o futebol despertam paixões. Por isto, é natural que andem juntos".

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, e o diretor de administração e controle do clube, Plínio Signorini, também estiveram presentes na solenidade que oficializou esta parceria com a Fiat.