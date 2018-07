Atlético-MG e Cruzeiro avançam na Copa São Paulo com 100%

Eternos rivais, Atlético-MG e Cruzeiro não tiveram muitos problemas e conseguiram confirmar a classificação à segunda fase da 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Enquanto os alvinegros bateram o São Bernardo por 3 a 0, no Baetão, pelo Grupo T, os cruzeirenses derrotaram o Primavera por 1 a 0, em Indaiatuba, pelo Grupo O.

O Atlético-MG fez duelo de vida ou morte contra o São Bernardo, mas mostrou maturidade com dois gols de Tabata e um de João Victor e ficou com a liderança de sua chave, com nove pontos. O adversário na segunda etapa da competição será o Avaí, que terminou como líder do Grupo S, em Águas de Lindoia, com sete pontos.

No complemento da rodada, outros oito classificados foram definidos. Na elite do Campeonato Brasileiro, Sport, Coritiba, Avaí, Figueirense e Goiás carimbaram as vagas, assim como o Vitória, que passou pelo Atibaia, por 2 a 0, sem problemas e avançou no Grupo N, com sede em Atibaia.

O outro classificado na tarde deste sábado foi o Paraná no Grupo A, com sede em Tanabi. O time derrotou o Tanabi por 3 a 0, no Estádio Prefeito Alberto Victolo, e deixou o Mirassol para trás no saldo de gols - 4 a 2. Os paulistas, contudo, devem ficar com uma vaga por índice técnico.

Botafogo, representante do Estado de São Paulo, avançou nos critérios de desempate após empatar na liderança com o Lemense com sete pontos, pelo Grupo H, em Leme. Os dois paulistas venceram. O Botafogo goleou o Independente-PA por 4 a 0, enquanto o Lemense fez 2 a 1 no Fortaleza. Vice-líder, com sete pontos, o Lemense pode se classificar pelo índice técnico.

Confira os resultados dos jogos iniciados às 16 horas deste sábado:

Sumaré 0 x 1 Sport

Lemense-SP 2 x 1 Fortaleza

Tanabi-SP 0 x 3 Paraná

Juventus 3 x 3 Figueirense

Nacional-SP 2 x 4 Goiás

São Bernardo 0 x 3 Atlético-MG

Paulínia 0 x 1 Coritiba

Atibaia-SP 1 x 3 Vitória

Primavera 0 x 1 Cruzeiro

Araxá-MG 3 x 1 Serrano-BA