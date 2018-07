Atlético-MG e Cruzeiro podem perder até 20 mandos de jogos cada

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta quarta-feira Atlético-MG e Cruzeiro pela "desordem e lançamento de objetos no campo" durante o clássico do último domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Arrolados por infração dupla ao artigo 213, os times mineiros, caso condenados, podem perder até 20 mandos de campo por infração, além de pagar multa de R$ 200 mil. Se isso acontecer, tanto Atlético quando o líder Cruzeiro não jogam mais em Belo Horizonte neste Brasileirão.

A Procuradoria se baseou na súmula do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Ele relatou que precisou interromper a partida após "estouros de artefatos explosivos que vinham da divisa das duas torcidas". Segundo o juiz, a Polícia Militar informou que os artefatos explosivos foram lançados pelas torcidas Galoucura, do Atlético, e Pavilhão Independente, do Cruzeiro, uma contra a outra. "Interrompi a partida aos 41 minutos do primeiro tempo. Solicitei à administração do estádio e ao policiamento encarregado que tomassem as devidas providências para o prosseguimento da mesma", relatou o árbitro na súmula.

Após tomar conhecimento da denúncia, o diretor jurídico do Atlético-MG, Lásaro Cândido da Cunha, informou que essas denúncias formalizadas pela procuradoria do STJD fazem parte do campeonato. Segundo ele, após tomar conhecimento do teor da ocorrência, o departamento jurídico irá preparar uma defesa. "Vamos esperar a notificação do STJD. Com ela em mãos, vamos fazer uma defesa apropriada."

A diretoria do Cruzeiro também tem a mesma posição. Vai aguardar a notificação oficial para preparar a defesa e se pronunciar. Porém, o departamento jurídico do clube adiantou que já está analisando as imagens de TV para tentar responsabilizar os torcedores do rival Atlético-MG pelos atos de vandalismo no jogo.

Além das confusões dentro do Mineirão, quatro torcedores do Atlético-MG foram baleados, quando se encaminhavam para o estádio, ainda no centro da capital mineira. Thiago Ramalho de Souza, 29 anos, integrante da organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, foi preso na última terça-feira sob suspeita de ter sido o autor dos disparos. Os torcedores do Atlético-MG foram socorridos e nenhum deles corre risco de morrer. Dos quatro feridos, só um, de 16 anos, continua internado. Os demais receberam alta.