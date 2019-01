Atlético-MG e Fluminense avançam à terceira fase da Copa São Paulo

O Atlético Mineiro assegurou passagem à terceira fase da Copa São Paulo, assim como o Fluminense, que foi um dos sete times a se classificar em confrontos definidos na disputa de pênaltis nas partidas da tarde deste sábado pela competição.

Com o estádio da Rua Javari lotado, o Atlético-MG contou com gols de Igor Reis e Bruninho ainda no primeiro tempo para vencer o Juventus por 2 a 1. Luizinho descontou para os paulistas.

Na próxima fase, o time mineiro encara o Água Santa, que eliminou o Avaí nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. Essa partida aconteceu no Distrital do Inamar, em Diadema.

Em um jogo cheio de alternativas no José Sidney da Cunha, em Capão Bonito, o Fluminense garantiu a classificação nos pênaltis depois de um empate com o Londrina, por 3 a 3, no tempo normal. O time carioca saiu na frente, viu o adversário virar e abrir 3 a 1, mas foi buscar o empate. Os seus gols foram marcados por Samuel, Matheus Nascimento e Leandro.

Nos pênaltis, o Fluminense ganhou por 4 a 3 e agora vai enfrentar o Audax, que eliminou o Taboão da Serra também nos pênaltis depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal.

Além de Atlético-MG, Água Santa, Fluminense e Audax, também avançaram na tarde deste sábado: Red Bull Brasil, Primavera, CSA, Portuguesa, São Caetano, Manthiqueira e Volta Redonda. Mais cedo, Visão Celeste-RN e Vasco da Gama se classificaram com vitórias sobre Fortaleza e Juventude, respectivamente.

Na sexta-feira, 16 times haviam se classificado para a terceira fase: Figueirense, Rio Preto, São José-RS, Marília, Mirassol, Internacional, Guarani, Galvez-AC, Trindade-GO, Cruzeiro, América-MG, Botafogo, Athletico-PR, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras.

Confira os resultados dos jogos deste sábado da Copa São Paulo:

Visão Celeste-RN 2 x 1 Fortaleza

Vasco 4 x 0 Juventude

Red Bull Brasil-SP 1 (5) x (4) 1 Ituano

Primavera-SP 1 (3) x (2) 1 Desportivo Brasil-SP

CSA 1 (4) x (3) 1 Oeste

Audax-SP 1 (6) x (5) 1 Taboão da Serra-SP

Atlético-MG 2 x 1 Juventus-SP

Portuguesa 2 x 1 Nacional

Avaí 1 (4) x (5) 1 Água Santa-SP

Londrina 3 (3) x (4) 3 Fluminense

São Caetano 2 x 0 Flamengo-SP

Manthiqueira-SP 2 (4) x (3) 2 Tubarão-SC

Goiás 0 x 1 Volta Redonda-RJ