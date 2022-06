Atlético-MG e Fortaleza prometem grande duelo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

Vivendo talvez a melhor fase sob o comando de Antonio Turco Mohamed, o Atlético-MG enfrenta o Fortaleza, em duelo marcado para este sábado, às 21h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o time cearense, embalado com os últimos resultados, está determinado a deixar a zona de rebaixamento.

Este jogo ganha um atrativo especial, principalmente, para a torcida. Acontece que na primeira rodada do Brasileirão do ano passado, o Atlético-MG foi surpreendido pelo time cearense, por 2 a 1. Hulk abriu o placar, mas depois Yago Pikachu fez dois gols para o Fortaleza. No returno, na Arena Castelão, os mineiros ganharam por 2 a 0 com gols de Zaracho e Júnior Alonso.

O Atlético-MG vem de uma vitória por 2 a 0 para cima do Flamengo, na última rodada do Brasileirão, fato que o deixou com 21 pontos, entrando novamente na briga pela liderança. Na Copa do Brasil, voltou a bater o rubro-negro, desta vez, por 2 a 1. O Fortaleza deixou a lanterna com a vitória por 1 a 0 frente ao América-MG, sendo ainda o vice-lanterna, com dez pontos. A situação melhorou ainda mais, após bater o arquirrival Ceará, por 2 a 0, quarta-feira, mas pela Copa do Brasil.

Antonio Mohamed irá preservar boa parte de seus jogadores, pensando na Copa Libertadores. Na terça-feira o time mineiro vai enfrentar o Emelec, no Equador, na abertura das oitavas de finais. Dentre os nomes poupados, o de Hulk é o mais provável a deixar o time, assim como o zagueiro Júnior Alonso e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Além disso, o treinador não contará com o lateral-direito Mariano e com o meia Nacho Fernández, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Guga é o substituto direto pelo lado de campo, enquanto Calebe e Rubens, duas crias do clube, deverão pintar entre os titulares.

El Turco teve mais tranquilidade para trabalhar nos últimos dias. Ele estava pressionado com a sequência de resultados ruins, mas as vitórias contra o Flamengo o fizeram ganhar uma sobrevida para o restante da temporada. Bateu o rubro-negro carioca por 1 a 0 pelo Brasileiro e depois por 2 a 1 pela Copa do Brasil. Do lado do Fortaleza, o técnico Juan Vojvoda perdeu o atacante Robson, com um estiramento no ligamento. O treinador também não poderá contar com os volantes Zé Welison, por questões contratuais, e Hércules, vetado pelo departamento médico.

Mas nem tudo é notícia ruim. O treinador terá à disposição o volante Matheus Jussa, recuperado de um desconforto muscular, e com o meia Lucas Crispim, que chegou a ser afastado após fazer uma festa de aniversário. Após se desculpar com os companheiros e com o clube, ele foi reintegrado ao meio de interesse de Atlético-GO, Sport e Guarani.

"Eu confio nesse time. Em momentos importantes, eles respondem. Mas temos que responder em todos os momentos, porque a partir de agora, toda partida vai ser importante. Mas temos um bom grupo, um bom elenco, temos que ter humildade de continuar com o nosso trabalho, manter os pés no chão e trabalhar o dia a dia", disse o treinador.