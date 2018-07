Atlético-MG e Grêmio mudam foco para a Copa do Brasil

Com dois candidatos ao título do Campeonato Brasileiro em campo, dois jogos vão abrir as oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h30. Ambos a quatro pontos do líder Corinthians, Atlético-MG, que recebe o Figueirense, e Grêmio, que visita o Coritiba, deixam de lado o Brasileirão para se concentrarem no torneio mata-mata.

Na luta pela liderança do Brasileirão, o atual campeão da Copa do Brasil Atlético-MG muda o foco. Sem poupar os jogadores titulares, o time mineiro recebe o Figueirense, no Independência, em Belo Horizonte. O time terá o retorno do meia Giovanni Augusto, mas a dúvida está sobre quem deixa o time: Guilherme ou Dátolo.

Os catarinenses contrataram o técnico Renê Simões, para substituir Argel Fucks, agora, no Internacional, mas serão comandados pelo interino Hudson Coutinho. A partida de volta será na outra quarta-feira, dia 26, em Florianópolis.

Também na briga pelas primeiras posições no Brasileirão, o Grêmio deve manter sua base titular contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, ainda que não possa contar com o atacante Luan, com amidalite. O mesmo não acontece com o time paranaense, que luta contra o rebaixamento e deve utilizar um time misto. O jogo de volta será no dia 27 de agosto, em Porto Alegre.

Além desses dois confrontos, a quarta-feira terá mais três duelos, sendo dois deles clássicos estaduais, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. São os jogos de ida e agora os 16 clubes estão mais perto do sonho do título, que vale uma vaga na Copa Libertadores de 2016. Três jogos serão disputados na quinta-feira.

A Vila Belmiro, mais uma vez, vai receber o clássico entre Santos e Corinthians, com promessa de ambos escalarem força máxima. O mesmo vale para o Palmeiras, que não quer acumular resultados negativos, e vai tentar superar o Cruzeiro na sua arena lotada. No Maracanã, Flamengo, irregular no Campeonato Brasileiro, e o Vasco, segurando a lanterna, também prometem um grande duelo.

Assim como já ocorrera na terceira fase, se o visitante ganhar por dois ou mais gols de diferença na ida, não eliminará o duelo de volta. A exemplo das oitavas de final, os confrontos das quartas serão definidos em sorteio. Os oito classificados à próxima fase receberão uma premiação de R$ 820 mil cada.

CONFIRA A IDA DAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL

QUARTA-FEIRA

19h30 - Coritiba x Grêmio

Atlético-MG x Figueirense

22h - Santos x Corinthians

Flamengo x Vasco

Palmeiras x Cruzeiro

QUINTA-FEIRA

19h - Fluminense x Paysandu

Internacional x Ituano

21h30 - São Paulo x Ceará