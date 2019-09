Atlético-MG e Inter: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

Atlético Mineiro e Internacional se enfrentam neste domingo às 11h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Atlético x Internacional terá transmissão pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Wilson; Patric, Leonardo Silva, Réver e Fábio Santos; Elias, Zé Welison, Vinícius e Cazares; Ricardo Oliveira e Chará.

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Klaus e Heitor; Nonato, Rithley e Sarrafiore; Rafael Sóbis, Wellington Silva e Guilherme Parede.

O Atlético busca recuperação depois de quatro derrotas seguidas. A última delas ocorreu diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. Antes desta partida, o time havia sido derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 em Itaquera.

O Atlético-MG já atuou duas vezes pela manhã em 2019. Empatou com o Cruzeiro no Mineirão, em clássico do Campeonato Mineiro marcado por homenagens às vítimas da tragédia de Brumadinho. Mais recentemente, perdeu para o Bahia no Independência, por 1 a 0.

O Internacional deve usar um time misto, pois deve poupar jogadores para a final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, a equipe perdeu para o Athletico Paranaense por 1 a 0.

CALENDÁRIO:

SÁBADO

08h30 - Liverpool x Newcastle

10h - Fiorentina x Juventus

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Valência

17h - Flamengo x Santos

19h - Palmeiras x Cruzeiro

19h - Chapecoense x Vasco

21h - Ceará x Botafogo

DOMINGO

11h - Atlético-MG x Internacional

16h - Grêmio x Goiás

16h - Fluminense x Corinthians

16h - Bahia x Fortaleza

19h - São Paulo x CSA