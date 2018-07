Atlético-MG é multado por cusparadas de torcedores em Tite

O Atlético Mineiro foi multado em R$ 35 mil devido às cusparadas desferidas por alguns de seus torcedores no técnico Tite, do Corinthians, no jogo entre as equipes disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte, no último dia 1.º, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão é da 5.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgou o caso nesta sexta-feira, no Rio.

Naquela partida, vencida pelo time paulista por 3 a 0, Tite acabou usando um agasalho e vestindo o capuz quando saía para dar instruções à equipe por conta da ação de um grupo de atleticanos postados logo atrás do reservado corintiano. A ação mereceu até mesmo intervenção do técnico do Atlético, Levir Culpi, que pediu que os torcedores parassem com as cusparadas.

Na súmula, o árbitro catarinense Heber Roberto Lopes relatou que "aos 15 minutos de jogo foi solicitado ao policiamento dentro do estádio que reforçasse o contingente de policiais atrás do banco de suplentes da equipe do Corinthians em virtude dos torcedores do Atlético-MG, localizados atrás deste banco, estarem cuspindo no treinador".

Por conta disso, a procuradoria do STJD denunciou o Atlético no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de desordem na praça de desporto. O clube corria o risco de ser multado em até R$ 100 mil, além da perda de até 10 mandos de campo.

Por unanimidade, os auditores decidiram punir o clube mineiro em R$ 35 mil. Caso alguma das partes recorra à sentença, o caso terá uma decisão final no Pleno do STJD.