Atlético-MG e Nacional são vaiados, mas se classificam na Copa São Paulo

SÃO PAULO - Um resultado que foi bom para os dois. Precisando de apenas um empate para se classificarem à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Nacional e Atlético-MG ficaram no 1 a 1 na tarde deste domingo, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela terceira e última rodada da primeira fase.

O Nacional abriu o placar logo aos 6 minutos, com o atacante Pedro Hulk, que depois viria a perder outras oportunidades. Aos 20 da etapa inicial, o Atlético-MG chegou ao empate com gol de Júlio César, contra. Satisfeitos com o resultado, os dois times não se arriscaram ao ataque.

Nos últimos 15 minutos, sob chuva, o time mineiro trocou bola no campo de defesa, quase sem passar o meio-campo, enquanto o Nacional se fechava na defesa, sem pressionar. O claro "jogo de comadres" fez a torcida vaiar muito os dois times, que deixaram o gramado constrangidos.

Por conta do saldo de gols (cinco a quatro), o Atlético-MG terminou na liderança do Grupo Z, com os mesmos sete pontos que o Nacional, que se classificou por ser um dos seis melhores segundos colocados. Os adversários da segunda fase, porém, serão conhecidos apenas quando a rodada for completada.