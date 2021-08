Atlético-MG e Palmeiras jogam pela liderança do Brasileirão em Belo Horizonte

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 19 horas, no Mineirão, no duelo em que está em jogo a liderança do Brasileirão. As equipes têm as duas melhores campanhas da competição. Os mineiros esperam ampliar a série invicta para manter a ponta diante dos paulistas, que querem se reabilitar no torneio e retomar a primeira colocação.

O confronto da 16.ª rodada em Belo Horizonte também reúne velhos conhecidos em Portugal. Abel Ferreira e o atacante Hulk se enfrentaram cinco vezes quando o técnico ainda era jogador do Sporting e o brasileiro atuava pelo Porto.

À espera do atacante Diego Costa, que treina em Madri, o Atlético-MG tem em Hulk seu maior trunfo. O atacante marcou sete gols e deu cinco assistências em 14 jogos disputados no Brasileirão e é o principal goleador do time na temporada. Especulado como possível convocado de Tite, o atacante ficou fora da lista para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. Mas o lateral Guilherme Arana foi chamado pelo treinador.

No topo da tabela do Brasileirão, com 34 pontos, dois a mais que o rival paulista, o time comandado por Cuca quer aproveitar a ótima sequência e ampliar sua invencibilidade. São oito vitórias consecutivas no torneio nacional, que catapultaram a equipe à liderança.

O Palmeiras, atualmente com 32 pontos, havia engatado uma ótima sequência também, com sete triunfos, mas empatou com o São Paulo há duas semanas e na última rodada foi derrotado pelo Fortaleza em casa. Por isso, precisa recuperar fora os pontos que perdeu no Allianz Parque para reaver a primeira posição.

A principal novidade para Abel Ferreira é que o técnico ganhou alternativas para o ataque, possibilitando uma mudança no estilo de jogo. No total, são oito atacantes à disposição do treinador palmeirense. E o time terá mudanças de olho no decisivo duelo contra o São Paulo, terça-feira, que definirá a vaga à semifinal da Libertadores.

O técnico português vai preservar alguns atletas. Dudu, que fez seu melhor jogo desde que retornou, pode ser um deles. Certo é que Renan e Victor Luis estão suspensos. Com isso, o uruguaio Joaquín Piquerez deve estrear na lateral esquerda.

Danilo, Felipe Melo e Breno Lopes cumpriram suspensão e estão à disposição, assim como Gabriel Menino, de volta da conquista do bi olímpico em Tóquio. Luiz Adriano, recuperado de lesão, e Gustavo Scarpa, que não atuou na Libertadores, podem aparecer no time titular para o duelo deste sábado. O veterano Willian também deve estar entre os titulares. Ele se tornou o sexto maior artilheiro do Palmeiras em Campeonatos Brasileiros, com 32 gols.

“Nós queremos buscar a liderança novamente. Será um grande jogo, que exige inteligência, intensidade que o Abel pede sempre. Estaremos bem concentrados para fazer um grande jogo e trazer um bom resultado para São Paulo”, afirmou o atacante Willian.

Expulso contra o River Plate na última quarta, o argentino Nacho Fernández tem presença garantida contra o Palmeiras. Juntos, ele e Hulk combinaram para seis gols do Atlético e são os principais jogadores da equipe na temporada. Cuca também deve poupar alguns atletas para o jogo da volta das quartas da Libertadores.

Com um elenco farto à disposição, isso não será um problema para o técnico, que foi campeão brasileiro com o Palmeiras e agora quer repetir o feito pelo Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Jair, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Hyoran; Savarino e Hulk. Técnico: Cuca

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Rony e Willian. Técnico: Abel Ferreira

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão, Belo Horizonte

NA TV: Pay per view