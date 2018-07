Atlético-MG é punido por mosaico da torcida em protesto contra CBF

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG foi punido nesta quinta-feira por um ato da sua torcida. Mas não foi nada que envolveu violência, apenas críticas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube mineiro acabou multado em R$ 10 mil. Não cabe recurso.

O processo em questão se refere ao mosaico feito pela torcida na arquibancada atrás de um dos gols do Independência na partida contra o Fluminense. Reclamando suposto favorecimento ao time carioca, o mosaico escrevia "CBF" de ponta-cabeça e nas cores verde, vermelha e branca, as mesmas do Flu. Outras faixas levadas pelos torcedores naquela partida, válida pelo segundo turno, incluíam críticas aos árbitros - "Apito amigo" - e ao próprio STJD - "Vergonha STJD".

O julgamento desta quinta-feira aconteceu em segunda instância. Na primeira, o clube fora inocentado pelo STJD, que agora resolveu aplicar multa de R$ 10 mil baseado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Os auditores entenderam que o clube deveria inibir o protesto.