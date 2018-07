Recepção da torcida do Atlético-MG nos EUA 'surpreende' Victor

A delegação do Atlético-MG desembarcou nesta segunda-feira em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, onde chegou para a disputa da Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada. E já na chegada o time foi recebido por um grupo de torcedores alvinegros no aeroporto local, fato que chegou a surpreender o goleiro Victor.

"É legal poder ser recebido, até de forma inesperada. Não esperava que tivesse torcida aqui, mas é legal poder receber o carinho, trocar esse carinho com o torcedor. Espero que a gente possa corresponder também dentro de campo, fazendo grandes jogos aqui nos Estados Unidos", afirmou o ídolo atleticano, durante o desembarque da equipe.

O time atleticano fará a sua estreia no torneio na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Schalke 04, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale. Depois, no domingo, a equipe terá pela frente o Corinthians, às 17 horas, no FAU Stadium, em Boca Raton.

"Pegaremos rivais de alto nível técnico, fortes, o que só valoriza nosso trabalho. Espero que a gente possa começar o ano muito bem, fazendo uma boa participação aqui na Florida Cup", projetou Victor, antes de seguir para o treino que o Atlético já estava programado para realizar na tarde desta segunda-feira nos Estados Unidos.