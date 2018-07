Atlético-MG e Santos decidirão semifinais da Copa do Brasil em casa

Um sorteio realizado no início da tarde desta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, determinou que Atlético-MG e Santos decidirão em casa uma vaga na final da Copa do Brasil. Assim, Cruzeiro e Flamengo serão mandantes dos confrontos de ida das semifinais da competição. Em jogos marcados para o próximo dia 29, os cruzeirenses receberão os santistas, no Mineirão, enquanto os flamenguistas irão pegar o atleticanos no Maracanã.

As partidas de volta do mata-mata estão marcadas para o dia 5 de novembro, quando o Santos enfrentará o Cruzeiro, provavelmente no Pacaembu, e o Atlético terá pela frente o Flamengo, em embate que deverá acontecer no Mineirão.

Estes dois estádios deverão ser confirmados como locais dos confrontos se o time paulista e a equipe mineira voltarem a atuar nos palcos nos quais mandaram as partidas de volta das quartas de final, respectivamente contra Botafogo e Corinthians. Santistas e atleticanos, porém, têm a Vila Belmiro e o Estádio Independência como possíveis opções de lugar para mandarem os seus duelos.

O sorteio desta sexta-feira foi dirigido. Para evitar dois jogos na mesma noite em Belo Horizonte, já que Cruzeiro e Atlético estão na disputa, foi definido antes da escolha que necessariamente um deles jogaria em casa na ida, e o outro na volta.

As quartas de final da Copa do Brasil foram encerradas na última quinta-feira, quando o Santos goleou o Botafogo por 5 a 0, no Pacaembu, para ir às semifinais. Já na quarta, o Atlético-MG avançou ao bater o Corinthians por 4 a 1, no Mineirão, o Flamengo passou às semifinais ao bater o América-RN por 1 a 0, no Maracanã, e o Cruzeiro seguiu em frente mesmo ao ser derrotado por 3 a 2 pelo ABC.