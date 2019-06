Atlético-MG e São Paulo fazem jogo movimentado e ficam no empate

Atlético-MG e São Paulo encerraram o primeiro semestre de 2019 com boas atuações. As equipes fizeram um jogo movimentado, com gol polêmico, e empataram por 1 a 1 no Independência. O duelo da nona rodada do Brasileirão foi o último antes da parada do campeonato para a disputa da Copa América.

O gol do Atlético-MG saiu aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Igor Rabello tocou de cabeça, Toró furou ao tentar afastar, e a bola sobrou para Alerrandro, que mandou para o fundo da rede. O atacante atleticano estava adiantado e foi marcado impedimento, mas o árbitro Leandro Vuaden validou o gol depois de consultar o VAR. No entendimento do juiz, o passe para Alerrandro foi de Toró, e não de Rabello.

O São Paulo empatou o jogo aos 27 do segundo tempo. Seis minutos depois de entrar em campo, Nenê fez boa jogada pelo meio e tocou para Alexandre Pato. O atacante dominou já passando pelo adversário e chutou rasteiro, sem chances para Victor.

O resultado aumentou o jejum de vitórias do São Paulo, que não ganha agora há sete jogos. A sequência tem quatro empates e três derrotas, com apenas dois gols marcados. A equipe tricolor está em nono lugar, com 14 pontos.

Já o Atlético-MG se distanciou na briga pelas primeiras colocações do Brasileirão. O time caiu para quinto lugar, com 16 pontos.

O jogo no Independência foi bastante movimentado, ao contrário do que tinha sido as últimas partidas do São Paulo. Ambas as equipes buscaram o ataque, criaram oportunidades e poderiam ter feito mais gols.

O Atlético-MG chegou a acertar duas bolas na trave, com Réver e Cazares, e Tiago Volpi teve de fazer boas defesas. O São Paulo teve suas melhores chances com Pato. Antes de empatar, o atacante quase marcou um golaço ao chapelar o adversário e finalizar com perigo.

As equipes não demonstravam estar satisfeitas com o empate. O Atlético-MG pressionou mais, sempre com jogadas em velocidade pelos lados. O São Paulo não teve sucesso nas tentativas de contra-ataques, e o jogo terminou 1 a 1 no Independência.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson (Maicon) e Elias; Luan, Cazares (Ricardo Oliveira) e Chará (Geuvânio); Alerrandro. Técnico: Rodrigo Santana.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Igor Gomes), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Hernanes; Calazans (Nenê), Toró (Everton Felipe) e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

GOLS: Alerrandro, aos 43 minutos do primeiro tempo; Alexandre Pato, aos 27 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO: Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS: Patric, Adilson (Atlético-MG); Anderson Martins, Hudson, Igor Gomes (São Paulo)

PÚBLICO: 19.761 torcedores

RENDA: R$ 522.795,00

LOCAL: Independência, em Belo Horizonte (MG)